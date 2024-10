Lettera43.it - Il premio Sakharov 2024 assegnato a Machado e Urrutia

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Il parlamento europeo haa Edmundo Gonzáleze Maria CorinailSacharov. Entrambi hanno ricevuto la nomina dal Partito popolare europeo, mentre i Conservatori e riformisti europei hanno candidato il solo. Per gli oppositori di Maduro, l’appoggio è arrivato anche dal gruppo dei Patrioti per l’Europa. Ad annunciarlo a Strasburgo la presidente Metsola: «Hanno continuato a battersi per una transizione libera, giusta e pacifica e hanno difeso senza timore i valori cari a milioni di venezuelani e a questo Parlamento: giustizia, democrazia e Stato di diritto». Erano anche due gruppi pacifisti, uno palestinese e uno israeliano, oltre all’attivista azero Ibadoghlu. Nel 2023 ilera statoa Mahsa Amini e alle donne iraniane.