Palermotoday.it - Il nuovo bosco di via Pitrè...

Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Da alcuni mesi, sulla via, dopo la nuova cittadella della polizia, è nato spontaneamente un "". E' bello sapere che il Comune si adopera per il verde in città, ma almeno rendete i marciapiedi utilizzabili. Oltre al, la sporcizia sul marciapiede è evidente agli occhi di tutti