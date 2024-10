Oasport.it - Il dominio di Jannik Sinner sul cemento: più del doppio dei punti di Medvedev, oltre 6000 su Alcaraz!

(Di giovedì 24 ottobre 2024)sta dominando la stagione 2024 sul, tra outdoor ed indoor: il rendimento da inizio anno vede l’azzurro dominare in lungo ed in largo sulla superficie, avendo vinto entrambi i tornei dello Slam, e già solo i 4000conquistati in questi due tornei sarebbero bastati per essere in testa alla graduatoria. Nella classifica del 2024 traoutdoor e veloce indoor, invece, l’azzurro ha totalizzato 8620, più deldel più immediato inseguitore, il russo Daniil, sconfitto in finale agli Australian Open, che da inizio anno ne ha accumulati 3680. Alle spalle del russo c’è il tedesco Alexander Zverev, ancora in corsa a Vienna, terzo con 3215, mentre è quarto l’altro russo Andrey Rublev a quota 3010, attualmente in corsa a Basilea, invece al quinto posto si trova il bulgaro Grigor Dimitrov, in campo a Vienna, a quota 2935.