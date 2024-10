I lavoratori della Boeing rifiutano l'accordo, sciopero continua (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il più grande sindacato della Boeing ha respinto il contratto di lavoro provvisorio e ha annunciato l'estensione dello sciopero. Il contratto, il secondo bocciato dai lavoratori, è stato respinto con un ampio margine, il 64%, secondo l'Associazione internazionale dei macchinisti e dei lavoratori aerospaziali (Iamaw) che rappresenta circa 33.000 operai. "La proposta non è stata giudicata adeguata dai nostri iscritti", ha detto il suo presidente Jon Holden. Il voto rappresenta una battuta d'arresto per il nuovo amministratore delegato Kelly Ortberg, che sta cercando di ripristinare la reputazione di Boeing. Quotidiano.net - I lavoratori della Boeing rifiutano l'accordo, sciopero continua Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il più grande sindacatoha respinto il contratto di lavoro provvisorio e ha annunciato l'estensione dello. Il contratto, il secondo bocciato dai, è stato respinto con un ampio margine, il 64%, secondo l'Associazione internazionale dei macchinisti e deiaerospaziali (Iamaw) che rappresenta circa 33.000 operai. "La proposta non è stata giudicata adeguata dai nostri iscritti", ha detto il suo presidente Jon Holden. Il voto rappresenta una battuta d'arresto per il nuovo amministratore delegato Kelly Ortberg, che sta cercando di ripristinare la reputazione di

