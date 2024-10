Lanazione.it - I Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale restituiscono alla Biblioteca città di Arezzo un prezioso testo del XVII secolo

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024), 24 ottobre 2024 – Idiundel. Un importantestampato nel 1795, dal titolo “Origine de tous les cultes ou religion universelle” di Charles-François Dupuis (1742-1809), edito a Parigi per Henri Agasse, è stato recuperato dai. Il bene era stato sottrattodiprima del 1993, come risultato da un controllo inventariale suldell’istituzione. All’epoca, venne fatta la relativa denuncia ma solo recentemente è stato notato che il saggio risultava in vendita online sul mercato antiquario.