Highlights Olimpia Milano-Efes Eurolega 2024 2025 VIDEO

(Di giovedì 24 ottobre 2024) L’(1W/4L) cade in casa contro l’(3W/L) 96-84 in un match condotto dall’inizio alla fine dai turchi, che vanno sotto solo sul 2-0 e poi comandano la gara sin dal primo quarto. Sono 19 punti per Bryant, 17 con 7 assist per Thomspon e 11 per l’ex Milwaukee Bucks Nwora. In doppia cifra anche Osmani (11 punti) e Smits (11 punti). Non bastano ai 29 punti di Mirotic. Rivedi glidel match.) SportFace.