Ilgiornaleditalia.it - Gran Hermano, "Shaila e Lorenzo hanno fatto sesso", lui: "In un mese niente, in una notte tutto" - VIDEO

Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024)Gatta eSpolverato al GF in Spagna sono sempre più vicini e dopo i baci in giardino avrebbero passato unabollente in cameraGatta eSpolveratoal? Il web è in delirio per alcuniregistrati nella casa spagnola e per le d