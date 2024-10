Gme prezzo gas in Italia in rialzo a 4217 euro al MWh

Gme, prezzo gas in Italia in rialzo a 42,17 euro al MWh (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il valore dell'indice Igi (Italian gas index) per il 24 ottobre è pari a 42,17 euro al MWh, in rialzo rispetto al 23 ottobre attestatosi a 41,64 euro al MWh. Lo comunica il Gme, Gestore dei mercati energetici. L'indice, calcolato giornalmente dal Gme, fornisce uno strumento di interpretazione e valutazione delle dinamiche osservate sui mercati del gas in Italia e si propone come un riferimento trasparente e replicabile dagli operatori, per operazioni di hedging e/o per contratti di fornitura. Quotidiano.net - Gme, prezzo gas in Italia in rialzo a 42,17 euro al MWh Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il valore dell'indice Igi (n gas index) per il 24 ottobre è pari a 42,17al MWh, inrispetto al 23 ottobre attestatosi a 41,64al MWh. Lo comunica il Gme, Gestore dei mercati energetici. L'indice, calcolato giornalmente dal Gme, fornisce uno strumento di interpretazione e valutazione delle dinamiche osservate sui mercati del gas ine si propone come un riferimento trasparente e replicabile dagli operatori, per operazioni di hedging e/o per contratti di fornitura.

Borsa : in Europa apertura in rialzo - Londra +0 - 32% - Gli utili di Barclays e di Unilever, sopra le stim degli analisti stanno sostenendo i listini. . Le Borse in Europa aprono la seduta in rialzo. Londra sale dello 0,32%, Francoforte dello 0,2% e Parigi dello 0,38 per cento. Intanto i futures statunitensi(S&P +0,28% e Nasdaq +0,59%) salgono spinti da Tesla che ieri ha annunciato utili sopra le attese. (Quotidiano.net)

Borse europee attese in rialzo grazie ai buoni risultati di Tesla - riflettori su Tim ed Eni - I futures sugli indici europei sono in rialzo, sostenuti dai risultati positivi di Tesla, che hanno migliorato temporaneamente l’umore a Wall Street. Tesla ha presentato i dati trimestrali, con il titolo in crescita del 12% nel trading afterhours: gli utili hanno superato le previsioni, mentre i ricavi sono stati leggermente inferiori alle attese. (Quifinanza.it)