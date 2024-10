Ilpiacenza.it - Gas Sales, derby in serie D con i Ribelli Dentro

Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Terza giornata di campionato e per le formazioni diC eD della GasBluenergy Piacenza con impegni casalinghi, mentre l’Under 17 eccellenza debutta in campionato a Ferrara. La formazione diC, guidata in panchina dal primo allenatore Nicola Agricola e dal secondo Carlo