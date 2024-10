Quicomo.it - Friday Jazz by Blue Note: Rassegna Blue Note Off al Jazz Club di Villa d’Este

Leggi tutta la notizia su Quicomo.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024)è pronta per diventare il palcoscenico di un’esperienza esclusiva, in una serie di eventi che promettono di deliziare gli amanti della musica: si tratta di, kermesse realizzata in collaborazione conMilano. L'iconico Hotel 5 stelle di Cernobbio, arricchisce