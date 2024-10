Fmi all’Italia: “Debito molto alto, più ambizione nel taglio deficit” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il Fondo monetario internazionale invita il nostro Paese a "intervenire subito" Il Debito in Italia ''è ancora molto alto''. Lo afferma il vice capo dipartimento europeo del Fondo monetario internazionale, Helge Berger, nel corso della presentazione dell'outlook sull'Europa. ''Il deficit è ancora più alto di quanto dovrebbe essere'' rileva. ''La chiave per Paesi come l'Italia Sbircialanotizia.it - Fmi all’Italia: “Debito molto alto, più ambizione nel taglio deficit” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il Fondo monetario internazionale invita il nostro Paese a "intervenire subito" Ilin Italia ''è ancora''. Lo afferma il vice capo dipartimento europeo del Fondo monetario internazionale, Helge Berger, nel corso della presentazione dell'outlook sull'Europa. ''Ilè ancora piùdi quanto dovrebbe essere'' rileva. ''La chiave per Paesi come l'Italia

