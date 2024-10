Lanazione.it - Firenze, doppio concerto dell’Orchestra da Camera Fiorentina con Bruno Canino

(Di giovedì 24 ottobre 2024), 24 ottobre 2024 - Tra i maggiori pianisti italiani di tutti i tempi,torna al fiancodadiretta da Giuseppe Lanzetta, domenica 27 e lunedì 28 ottobre all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte di, nell’ambito del “Festival dei concerti della liuteria toscana”. Due serate nel segno di Ludwig van Beethoven, con in primo piano il “n. 3 per pianoforte e orchestra in do minore, op. 37”, il primo pezzo per solista e orchestra che reca le tracce del genio beethoveniano. Completa il programma la sesta sinfonia “Pastorale”, trasposizione musicale di un'idea filosofica di natura che, secondo alcuni musicologi, rimanda a Rousseau e soprattutto a Kant.