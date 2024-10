Anteprima24.it - Fiamme in una abitazione: sul posto anche i Carabinieri

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoI Vigili del Fuoco di Avellino nel pomeriggio di ieri 23 ottobre sono intervenuti nel centro storico del comune di Pietrastornina, e più precisamente in via Castello, per un incendio che si è sviluppato in un’del. Leche hanno interessato la stanza da letto sita al primo piano dello stabile sono state spente con non poca difficoltà , vista la strada stretta per raggiungere il luogo. Per fortuna, la donna di 60 anni che vive nell’al momento dell’accaduto non era presente in casa e sulsi sono portatidella locale Stazione insieme al Sindaco del paese per la constatazione dell’accaduto.  L'articoloin una: sulproviene da Anteprima24.it.