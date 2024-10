Frosinonetoday.it - Ferentino, Quirino Cipollone nuovo AD di Froneri Italia

Leggi tutta la notizia su Frosinonetoday.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024)entra a far parte del gruppo, seconda potenza al mondo nel settore del gelato confezionato e prima nella produzione di gelati a marchio del distributore, come Amministratore Delegatoe membro del Global Management Board. Ex Unilever, con una trentennale