Fazzolari | per Giuli grande stima da sempre scontro inventato

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Milano, 24 ott. (askanews) – "Anche oggi leggo ricostruzioni del tutto inventate sul mio conto. Non c'è nessunotra me e il ministro. Notizia falsa e pateticamente inventata". Lo afferma Giovanbattista, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega per l'Attuazione del programma di governo. "Io e Alessandroci conosciamo da più di trent'anni, è una persona che stimo e della quale appezzo laprofessionalità. Gli attacchi scomposti che gli sono stati rivolti da quando è diventato ministro sono sconcertanti e fanno ben capire quanti interessi abbia da difendere la sinistra all'interno del ministero della Cultura", afferma.