Pianetamilan.it - Ex Milan, Gattuso: simpatico siparietto in conferenza | VIDEO

Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Piccolo imprevisto per Rino, ex, instampa. L'allenatore dell'Hajduk Spalato beve dalla bottiglietta, ma Piccolo imprevisto per Rino, ex, instampa. L'allenatore dell'Hajduk Spalato beve dalla bottiglietta, ma sembra non apprezzare l'acqua di cocco. La sua reazione è tutta da vedereda Gazzetta.it