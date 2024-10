Lidentita.it - Europa League, Twente-Lazio 0-2: a segno Pedro e Isaksen

Leggi tutta la notizia su Lidentita.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) – Allabastano i gol dinel primo tempo e dinei minuti finali della ripresa, per aggiudicarsi i tre punti in Olanda nella sfida con il, nella terza giornata di. La squadra di Baroni, con gli olandesi ridotti in dieci uomini per l'espulsione del portiere Lars Unnerstall0-2: aL'Identità.