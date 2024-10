Thesocialpost.it - Esplosione nello stabilimento Toyota, chiude la fabbrica: 850 persone in cassa integrazione

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Un tragico incidente si è verificato in un capannone dellaHandling sulla Persicetana Vecchia, appena fuori Bologna, dove un compressore è esploso. Il bilancio provvisorio è di un due morti, Fabio Tosi e Lorenzo Cubello, e almeno tre feriti gravi. Il sindaco di Calderara di Reno, Giampiero Falzone, ha confermato l’avvenutaa Borgo Panigale, sottolineando la gravità della situazione. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e il personale del 118 per prestare soccorso. Attualmente sono in corso verifiche per accertare se vi siano altreintrappolate sotto le macerie.