Lapresse.it - Esplosione Bologna, stop ad attività Toyota Material Handling: lavoratori in cassa integrazione

(Di giovedì 24 ottobre 2024)allealladiina partire da ieri. E’ quanto è stato comunicato dall’azienda ai rappresentanti dei, come confermano fonti sindacali. Nell’, avvenuta mercoledì 23 ottobre, di un capannone dello stabilimento, sono morte due persone e diverse sono rimaste ferite: la chiusura del sito, è stato spiegato, è necessaria per il ripristino e la messa in sicurezza dei luoghi e non c’è ancora alcuna previsione sui tempi. Dalloè escluso il sito di Crespellano, adibito alla logistica e non interessato dall’incidente, che proseguirà le proprie