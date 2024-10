Era scomparsa da giorni, trovata morta Flavia Mello Agonigi: arrestato un uomo (Di giovedì 24 ottobre 2024) Flavia Mello Agonigi, la donna di 54 anni scomparsa da giorni a Pontedera(Pisa), è stata trovata morta nel pomeriggio in un'abitazione non distante da Casciana Terme (Pisa), in Valdera.Secondo quanto appreso da fonti investigative, la polizia di stato ha anche arrestato un uomo ritenuto Europa.today.it - Era scomparsa da giorni, trovata morta Flavia Mello Agonigi: arrestato un uomo Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di giovedì 24 ottobre 2024), la donna di 54 annidaa Pontedera(Pisa), è statanel pomeriggio in un'abitazione non distante da Casciana Terme (Pisa), in Valdera.Secondo quanto appreso da fonti investigative, la polizia di stato ha ancheunritenuto

