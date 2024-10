Lidentita.it - E’ nato il primo Metaospedale

Leggi tutta la notizia su Lidentita.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Effettuare visite mediche a distanza sfruttando le possibilità offerte dalla realtà virtuale. Futuristico? Assolutamente no, perché il, cioè un ospedale nel Metaverso, è già realtà e, al momento, è pronto a offrire ai cittadini una serie di servizi e prestazioni adesso fruibili non più solamente in presenza, ma anche a distanza. L’innovativo progetto E’ilL'Identità.