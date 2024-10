È l'ora di difendere chi ci difende (Di giovedì 24 ottobre 2024) Anziché essere grati verso le forze dell'ordine, esprimere apprezzamento, trovare modi per tutelarli mentre essi tutelano noi, li processiamo sui giornali e nelle aule di tribunale Ilgiornale.it - È l'ora di difendere chi ci difende Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Anziché essere grati verso le forze dell'ordine, esprimere apprezzamento, trovare modi per tutelarli mentre essi tutelano noi, li processiamo sui giornali e nelle aule di tribunale

Chi era Giovanna Chinnici - uccisa dal cognato per un parcheggio : è morta per difendere la figlia - Continua a leggere . Si chiamava Giovanna Chinnici, la donna di 63 anni che è stata uccisa nel pomeriggio di ieri, mercoledì 23 ottobre, a Nova Milanese (Monza e Brianza). Ad ammazzarla sarebbe stato il cognato, il 62enne Giuseppe Caputo, che aveva minacciato la figlia di Chinnici con un coltello dopo una discussione per un parcheggio. (Fanpage.it)

Specie aliene invasive - come difendere la biodiversità - In questo episodio del podcast di Wired, in diretta dal Wired Next Fest Trentino 2024, abbiamo parlato di specie aliene invasive e nuove tecnologie di tutela della biodiversità con Claudio Ioriatti, dirigente del Centro di Ricerca ed Innovazione presso Fondazione Mach. (Wired.it)

Giovanna Chinnici - uccisa a coltellate dal cognato mentre cercava di difendere la figlia - Abitavano nella stessa palazzina ma i rapporti tra le famiglie sembra fossero minati da vecchi screzi, ruggini e incomprensioni. E in quel condominio, dove viveva con l'anziana madre e le sorelle e le rispettive famiglie, è morta Giovanna Chinnici, uccisa a coltellate dal cognato al culmine di... (Monzatoday.it)