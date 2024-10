Lettera43.it - Due operai sono morti investiti sull’A1 tra Orvieto e Attigliano

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Dueall’alba di giovedì 24 ottobre 2024fra gli svincoli diin direzione Sud, in provincia di Terni. Secondo una prima ricostruzione della polizia stradale, un camion guidato da un 55enne ha tamponato l’autocarro di una ditta della provincia di Latina, fermo in sosta lungo la corsia di emergenza, causando il decesso sul colpo dei dueche erano scesi dal mezzo da lavoro. Le vittimeun 52enne della provincia di Potenza e un 35enne di origini pachistane. Un terzoo, di origini bengalesi, è rimasto ferito. Si è salvato perché era rimasto a bordo del mezzo, che sembra avesse finito il carburante e per quello si era fermato. Articolo completo: Duetradal blog Lettera43