Due operai muoiono travolti sulla A1

(Di giovedì 24 ottobre 2024) 15.02 Duesono morti investiti sul tratto della A1 tra Orvieto e Attigliano, in Umbria, in direzione Sud. Le due vittime erano scese da un furgone, fermo nella corsia di emergenza, quando sono state travolte da un tir. Un terzoo s'è salvato perché era rimasto a bordo del mezzo: ha riportato ferite lievi e uno stato di shock. Il traffico, rimasto bloccato per molte ore, è ora ripreso regolarmente.