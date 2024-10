Monrealelive.it - Dramma della strada, suv travolge e uccide mamme e due figlioletti

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Una donna di 37 anni, Antonella Ribisi, originaria di Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento, e i suoi due figli di tre e sei anni, Gabriel e Alessio, sono stati travolti e uccisi da un Suv in corsa nei pressi del palazzetto dello sport di Esslingen, cittadina a pochi chilometri da Stoccarda, in Germania. (Monrealelive.it)