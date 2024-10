Calciomercato.it - DIRETTA Europa League, Twente-Lazio 0-0: Espulso Unnerstall LIVE

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Calciomercato.it vi offre il match del ‘Grolsch Veste’ tra ildi Oosting e ladi Baroni in tempo reale Lafa visita alad Enschede in una gara valida per la terza giornata della fase a girone unico di. Una sfida tra due formazioni che puntano ad entrare nelle prime otto per evitare i playoff che saràdall’arbitro montenegrino Dabanovic. I giocatori della(LaPresse) – Calciomercato.itReduci dalla sconfitta in Serie A contro la Juventus che ha interrotto una bella striscia positiva, i biancocelesti di Marco Baroni – privi dello squalificato Noslin – vogliono tornare subito a vincere. Lo scopo è quello di centrare il terzo successo in altrettante uscite internazionali dopo quelle contro la Dinamo Kiev ed il Nizza per confermarsi in testa alla classifica.