Calciomercato.it - DIRETTA Conference League, San Gallo-Fiorentina 0-0: gara sospesa per fumogeni LIVE

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Calciomercato.it vi offre il match del ‘Kybun Park’ tra il Sandi Maassen e ladi Palladino in tempo reale Laè di scena sul campo del Sanin Svizzera in unavalida per la seconda giornata della fase a girone unico di. Una sfida tra due formazioni che stanno vivendo momenti di forma diametralmente opposti che saràdall’arbitro israeliano Frid. Vincenzo Italiano, allenatore della(foto Ansa) – Calciomercato.itI viola di Raffaele Palladino sono reduci dal roboante successo 6-0 in trasferta contro il Lecce in Serie A che ha fatto seguito a quello contro il Milan prima della sosta per le Nazionali. Lo scopo dei gigliati è quello di bissare la vittoria all’esordio in campo europeo contro i gallesi del The New Saints per mettere in discesa la qualificazioneagli ottavi di finale.