Diabete, gli effetti sulla vita sessuale: addio desiderio per lei e disfunzione erettile per lui (Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il Diabete provoca conseguenze anche a letto e condiziona la vita sessuale, confermandosi una malattia che presenta un impatto su molte aree della vita delle persone affette: la vita intima e sessuale non fanno eccezione. Le complicanze micro e macro-vascolari e fattori metabolici si associano a disfunzioni sessuali in entrambi i sessi. Aspetti Diabete, gli effetti sulla vita sessuale: addio desiderio per lei e disfunzione erettile per lui L'Identità. Lidentita.it - Diabete, gli effetti sulla vita sessuale: addio desiderio per lei e disfunzione erettile per lui Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) – Ilprovoca conseguenze anche a letto e condiziona la, confermandosi una malattia che presenta un impatto su molte aree delladelle persone affette: laintima enon fanno eccezione. Le complicanze micro e macro-vascolari e fattori metabolici si associano a disfunzioni sessuali in entrambi i sessi. Aspetti, gliper lei eper lui L'Identità.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Diabete - gli effetti sulla vita sessuale : addio desiderio per lei e disfunzione erettile per lui - (Adnkronos) – Il diabete provoca conseguenze anche a letto e condiziona la vita sessuale, confermandosi una malattia che presenta un impatto su molte aree della vita delle persone affette: la vita intima e sessuale non fanno eccezione. Le ... (Webmagazine24.it)

Diabete - gli effetti sulla vita sessuale : addio desiderio per lei e disfunzione erettile per lui - Al 30esimo Congresso nazionale Sid un focus sul legame tra malattia e vita sessuale Il diabete provoca conseguenze anche a letto e condiziona la vita sessuale, confermandosi una malattia che presenta un impatto su molte aree della vita delle ... (Sbircialanotizia.it)

Diabete - gli effetti sulla vita sessuale : addio desiderio per lei e disfunzione erettile per lui - (Adnkronos) – Il diabete provoca conseguenze anche a letto e condiziona la vita sessuale, confermandosi una malattia che presenta un impatto su molte aree della vita delle persone affette: la vita intima e sessuale non fanno eccezione. Le ... (Periodicodaily.com)

Infezioni Sessualmente Trasmissibili - casi in aumento fra gli over 65 : si abbassa il livello di guardia e prevale la vergogna di ammettere che si ha ancora una vita sessuale - È quanto emerso da vari studi presentati a Roma durante il X Congresso Nazionale della Società Interdisciplinare per lo studio delle Malattie Sessualmente Trasmissibili (SIMaST). Le IST sono in aumento nella popolazione generale e in questo trend ... (Vanityfair.it)