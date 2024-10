Quotidiano.net - Deroghe ai limiti di distanza

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di giovedì 24 ottobre 2024) In tema diaiditra fabbricati, la norma afferma che “al fine di incentivare l'ampliamento dell’offerta abitativa limitando il consumo di nuovo suolo, il recupero dei sottotetti è comunque consentito, neie secondo le procedure previste dalla legge regionale, anche quando l'intervento di recupero non consenta il rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, a condizione che siano rispettati idivigenti all'epoca della realizzazione dell’edificio, che non siano apportate modifiche, nella forma e nella superficie, all’area del sottotetto come delimitata dalle pareti perimetrali e che sia rispettata l’altezza massima dell’edificio assentita dal titolo che ha previsto la costruzione del medesimo.