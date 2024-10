Dare al vino una sostanza (Di giovedì 24 ottobre 2024) «Troppo facile fare le degustazioni “alla cieca”. Con solo l’etichetta coperta, ma potendo, per esempio, vedere se il vino è bianco o rosso, potendo capire da che tipo di bottiglia viene servito. Io grazie alla mia disabilità ho inventato le degustazioni “al Buio”, dove ai miei ospiti chiedo di indossare una mascherina e tenere anche gli occhi chiusi. Così le sensazioni sono completamente diverse. E siamo tutti nelle stesse condizioni». Luca Boccoli, sommelier, è non vedente da sei anni a causa un incidente automobilistico che gli ha provocato una lesione irreversibile al nervo ottico. Ha saputo trasformare una tragedia in un’opportunità. È, fino a prova contraria, l’unico sommelier non vedente al mondo. «Facevo anche io, prima dell’incidente, degustazioni “alla cieca”». Lo abbiamo incontrato in occasione di una degustazione di quattro vini presso la cantina Parusso di Monforte d’Alba. Linkiesta.it - Dare al vino una sostanza Leggi tutta la notizia su Linkiesta.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) «Troppo facile fare le degustazioni “alla cieca”. Con solo l’etichetta coperta, ma potendo, per esempio, vedere se ilè bianco o rosso, potendo capire da che tipo di bottiglia viene servito. Io grazie alla mia disabilità ho inventato le degustazioni “al Buio”, dove ai miei ospiti chiedo di indossare una mascherina e tenere anche gli occhi chiusi. Così le sensazioni sono completamente diverse. E siamo tutti nelle stesse condizioni». Luca Boccoli, sommelier, è non vedente da sei anni a causa un incidente automobilistico che gli ha provocato una lesione irreversibile al nervo ottico. Ha saputo trasformare una tragedia in un’opportunità. È, fino a prova contraria, l’unico sommelier non vedente al mondo. «Facevo anche io, prima dell’incidente, degustazioni “alla cieca”». Lo abbiamo incontrato in occasione di una degustazione di quattro vini presso la cantina Parusso di Monforte d’Alba.

