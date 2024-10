Padovaoggi.it - Dalle Terme dell'Aquitania al bacino Euganeo: modelli di gestione a confronto tra albergatori

Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Una delegazione proveniente da Dax, cittadinaconsiderata la prima destinazione termale francese soprattutto grazie ai suoi fanghi, è in questi giorni in visita nel territorio per un fitto programma di incontri istituzionali e tecnici organizzato dal Centro Studi Termali Veneto