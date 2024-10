Torinotoday.it - Cosa fare a Torino sabato 26 e domenica 27 ottobre: gli eventi del week-end da non perdere

Leggi tutta la notizia su Torinotoday.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024)va verso la fine, si avvicina il-end del 26 e 27, e sia in città che nei dintorni, non mancano gli appuntamenti per il tempo libero. A teatro sono numerosi gli spettacoli della stagione iniziata da poco e in provincia si moltiplicano le sagre e le fiere dedicate ai prodotti del