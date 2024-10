Frosinonetoday.it - Corruzione negli appalti pubblici, arrestato il sindaco di Ceccano Roberto Caligiore

Leggi tutta la notizia su Frosinonetoday.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Un vero e proprio terremoto quello che ha provocato e che provocherà per molto tempo l'operazione The good lobby” nel comune diin provincia di Frosinone. Tra gli arrestati di questa mattina c'è anche ildel comune a ridosso della Capoluogo della Ciociaria,, ex