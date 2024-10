Corruzione e fondi Pnrr – Arresti, interdittive e sequestri per l’aggiudicazione di appalti e accoglienza dei migranti nel Frusinate (Di giovedì 24 ottobre 2024) Associazione per delinquere finalizzata alla Corruzione per l’aggiudicazione di appalti di lavori pubblici finanziati col Pnrr e per l’accoglienza dei migranti. Il giudice per le indagini preliminari di Frosinone ha disposto, su richiesta dell’ufficio di Roma della Procura europea, Arresti domiciliari e misure interdittive, come il divieto di concludere contratti di collaborazione con la pubblica amministrazione, nei confronti di imprenditori e professionisti delle province di Frosinone e Napoli, nonché funzionari e dipendenti di un Comune del Frusinate. A eseguire i provvedimenti investigatori della Polizia di Stato della Squadra Mobile di Frosinone e del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine di Roma. Ilfattoquotidiano.it - Corruzione e fondi Pnrr – Arresti, interdittive e sequestri per l’aggiudicazione di appalti e accoglienza dei migranti nel Frusinate Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Associazione per delinquere finalizzata allaperdidi lavori pubblici finanziati cole per l’dei. Il giudice per le indagini preliminari di Frosinone ha disposto, su richiesta dell’ufficio di Roma della Procura europea,domiciliari e misure, come il divieto di concludere contratti di collaborazione con la pubblica amministrazione, nei confronti di imprenditori e professionisti delle province di Frosinone e Napoli, nonché funzionari e dipendenti di un Comune del. A eseguire i provvedimenti investigatori della Polizia di Stato della Squadra Mobile di Frosinone e del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine di Roma.

