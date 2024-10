Quotidiano.net - Conte, rapporto con Grillo incrinato in modo irreversibile

(Di giovedì 24 ottobre 2024) "Qualcosa si èin maniera". Così Giusepperisponde a Bruno Vespa che chiede se ilcon Beppesi sia concluso in via definitiva. L'intervista è nel nuovo libro di Bruno Vespa 'Hitler e Mussolini. L'idillio fatale che sconvolse il mondo (e il ruolo centrale dell'Italia nella nuova Europa)" in uscita il 30 ottobre da Mondadori-Rai Libri. "Umanamente - dicea Vespa - sono molto colpito da come si comporta. Vedere oggi che contrasta in maniera così plateale un processo di partecipazione democratica che ci riporta agli ideali originali di Casaleggio mi ha rattristato moltissimo. Perché, al contrario di quel che scrivono i giornali, lo scontro non è personalistico (contro), ma vedebattersi contro la sua stessa comunità".