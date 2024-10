Conte non rinnova contratto al garante Grillo: “Fa controcomunicazione e sabotaggio” (Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) – Beppe Grillo "è responsabile di una controcomunicazione che fa venire meno le ragioni di una collaborazione contrattuale". Così Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle, annuncia la sua decisione di non rinnovare il compenso di 300mila euro al fondatore del Movimento 5 stelle. Lo fa nel nuovo libro di Bruno Vespa 'Hitler e Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) – Beppe"è responsabile di unache fa venire meno le ragioni di una collaborazione contrattuale". Così Giuseppe, presidente del Movimento 5 stelle, annuncia la sua decisione di nonre il compenso di 300mila euro al fondatore del Movimento 5 stelle. Lo fa nel nuovo libro di Bruno Vespa 'Hitler e

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Conte alzo zero contro Grillo: sabota M5s, non rinnoverò contratto - Milano, 24 ott. (askanews) - Giuseppe Conte accusa Beppe Grillo di "sabotaggio" nei confronti del M5s, e per questo non rinnoverà il contratto da 300mila euro a favore del fondatore del movimento. La ... (notizie.tiscali.it)

Conte, venute meno le ragioni per il contratto di Grillo - (ANSA) - ROMA, 24 OTT - "Beppe Grillo è responsabile di una controcomunicazione che fa venire meno le ragioni di una collaborazione contrattuale". Così Giuseppe Conte annuncia la sua decisione di non ... (lagazzettadelmezzogiorno.it)

M5S, Conte non rinnova il contratto a Beppe Grillo da 300mila euro - Lo scontro è aperto nel Movimento 5 Stelle. E si arricchisce di una nuova puntata. Giuseppe Conte non rinnova il contratto a Beppe Grillo che prevede un ... (lapresse.it)