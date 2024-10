Conte licenzia Beppe Grillo: niente rinnovo per il compenso da 300mila euro. La replica: contratto in vigore (Di giovedì 24 ottobre 2024) «Beppe Grillo è r esponsabile di una controcomunicazione che fa venire meno le ragioni di una collaborazione contrattuale ». Così Giuseppe Conte annuncia la sua decisione di non rinnovare il compenso di 300 mila euro al fondatore del Movimento 5 stelle . Lo fa nel nuovo libro di Bruno Vespa: «Hitler e Mussolini - L’idillio fatale che sconvolse il mondo (e il ruolo centrale dell’Italia nella Feedpress.me - Conte licenzia Beppe Grillo: niente rinnovo per il compenso da 300mila euro. La replica: contratto in vigore Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di giovedì 24 ottobre 2024) «è r esponsabile di una controcomunicazione che fa venire meno le ragioni di una collaborazione contrattuale ». Così Giuseppeannuncia la sua decisione di non rinnovare ildi 300 milaal fondatore del Movimento 5 stelle . Lo fa nel nuovo libro di Bruno Vespa: «Hitler e Mussolini - L’idillio fatale che sconvolse il mondo (e il ruolo centrale dell’Italia nella

Il vaffa di Conte a Grillo : stop al contratto da 300mila euro. “Sta boicottando il movimento” - Ma a far traboccare il vaso sarebbe stato lo scontro sull’assemblea: “Vedere oggi che contrasta in maniera così plateale un processo di partecipazione democratica che ci riporta agli ideali originali di Casaleggio mi ha rattristato moltissimo. ” Grillo per un periodo ha funzionato ma ora si può usare al contrario, a seconda di quello che dice si fa il contrario. (Secoloditalia.it)

M5S - Conte annulla il contratto da 300 mila euro a Grillo - . Colpo di scesa, anche se in parte già annunciato, in casa M5S. Sulla scia delle note diatribe tra l’attuale leader del movimento Giuseppe Conte e lo storico garante Beppe Grillo, l’ex presidente del Consiglio annuncia di aver dato seguito alla già paventata minaccia di interrompere il contratto da 300 mila euro a favore del comico […] The post M5S, Conte annulla il contratto da 300 mila euro a Grillo appeared first on L'Identità. (Lidentita.it)

Conte non rinnova contratto al garante Grillo : “Fa controcomunicazione e sabotaggio” - (Adnkronos) – Beppe Grillo "è responsabile di una controcomunicazione che fa venire meno le ragioni di una collaborazione contrattuale". Così Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle, annuncia la sua decisione di non rinnovare il compenso di 300mila euro al fondatore del Movimento 5 stelle. (Webmagazine24.it)