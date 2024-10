Congresso Siti, assistente sanitario Butera: "Non sottovalutare vaccini raccomandati" (Di giovedì 24 ottobre 2024) Roma, 24 ott. (Adnkronos Salute) - Come assistente sanitario, "contro le patologie rischiose, tipo la meningite, il consiglio è di non sottovalutare l'importanza della prevenzione attraverso il vaccino. La meningite può colpire in modo rapido e avere delle conseguenze molto gravi. Fortunatamente abbiamo a disposizione vaccini sicuri ed efficaci. Vaccinare i propri figli non solo protegge da malattie potenzialmente letali, ma contribuisce anche a proteggere tutta la comunità, riducendo la diffusione di infezioni pericolose". Liberoquotidiano.it - Congresso Siti, assistente sanitario Butera: "Non sottovalutare vaccini raccomandati" Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Roma, 24 ott. (Adnkronos Salute) - Come, "contro le patologie rischiose, tipo la meningite, il consiglio è di nonl'importanza della prevenzione attraverso il vaccino. La meningite può colpire in modo rapido e avere delle conseguenze molto gravi. Fortunatamente abbiamo a disposizionesicuri ed efficaci. Vaccinare i propri figli non solo protegge da malattie potenzialmente letali, ma contribuisce anche a proteggere tutta la comunità, riducendo la diffusione di infezioni pericolose".

