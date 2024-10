Linkiesta.it - Come si cucina la mela cotogna

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Non è proprio una, anzi, a vederla assomiglia un po’ a una pera, e cruda è immangiabile, ma opportunamente trattata diventa una delizia. Laè il frutto del cotogno (Cydonia vulgaris), stessa famiglia – rosacee – dei meli più diffusi; albero antico, originario dell’Asia e del Caucaso, già coltivato nell’antichità, da quattromila anni a questa parte, dai Babilonesi, e poi dai Greci, che nei banchetti ne consacravano i frutti ad Afrodite. Oggi in Italia esistono pochi ettari di coltivazioni dedicate ed è un raro ospite di giardini e frutteti, che rallegra a fine aprile con una spettacolare fioritura che ricopre i rami ancora spogli di fiori color rosa chiaro simili a rose selvatiche. Anche se la produzione, sempre in calo dalla fine degli anni Sessanta, sta riprendendo piede,settore di nicchia per prodotti particolari.