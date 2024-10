Frosinonetoday.it - Colleferro, in via di installazione all'ospedale la risonanza magnetica

Leggi tutta la notizia su Frosinonetoday.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Finanziamenti per quasi 3 milioni di euro per un totale di 15 progetti. È quanto prevede il PNRR, in relazione all’ammodernamento tecnologico di Grande Apparecchiature Sanitarie, per l’ASL Roma 5. Grazie all’impiego di questi fondi, verranno sostituiti ecotomografi di alta fascia telecomandati