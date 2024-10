361magazine.com - Collagene mania: arrivano gli ombretti che “fanno bene” alle palpebre

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Perché i nuovicon Acido Ialuronico, Vitamina E e, disponibili in 3 diverse tonalità dal finish matt e satinato, sono i must have beauty della fredda stagione Korff – brand di riferimento della cosmetica in Farmacia – presenta le nuove PaletteDuo: un lancio continuativo Ideato per chi desidera esaltare il proprio sguardo con eleganza. Le PaletteDuodi Korff si distinguono per la qualità delle formulazioni e la versatilità d’uso e sono arricchite con una combinazione di attivi quali Acido Ialuronico, Vitamina E eche assicurano una texture straordinariamente setosa e rappresentano il perfetto equilibrio tra make up e trattamento skin care. Le polveri, dalla texture morbida, si stendono facilmente regalando un finish sofisticato che può essere sia opaco che satinato.