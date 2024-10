Lapresse.it - Clima, Onu vede momento critico: emissioni al livello più alto di sempre

(Di giovedì 24 ottobre 2024) “Leannuali di gas serra hanno raggiunto ilpiùmai registrato”. Questo quanto emerge un nuovo rapporto pubblicato dall’Unep, il Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente, a Cali in Colombia dove è in corso la Cop16 (la Conferenza delle parti sulla biodiversità). “Ilper ilè arrivato – afferma Inger Andersen, direttore esecutivo dell’Unep – abbiamo bisogno di una mobilitazione globale e di agire a un ritmo mai visto prima, a partire da ora, prima del prossimo ciclo di impegni sul“. Secondo l’analisi, l’Emissions gap report 2024, “i Paesi devono iniziare a ridurre immediatamente le. Sono necessari interventi urgenti per prevenire picchi catastrofici di temperatura ed evitare le conseguenze peggiori del cambiamentotico“.