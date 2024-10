Classifica Europa League 2024-25: Lazio in vetta, Roma in risalita (Di giovedì 24 ottobre 2024) La nuova Europa League 2024/25 è iniziata: è partito anche il nuovo format che vedrà tutte e 36 le squadre partecipanti inserite in un`unica Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di giovedì 24 ottobre 2024) La nuova/25 è iniziata: è partito anche il nuovo format che vedrà tutte e 36 le squadre partecipanti inserite in un`unica

Lazio - Isaksen : “Anno scorso difficile - Europa League livello alto” - “L’anno scorso è stato difficile per me con la lingua e con la Serie A che è un campionato diverso rispetto a quello danese. Ora mi sento molto meglio e sento la fiducia di Baroni. Posso aiutare molto di più la squadra”. Lo ha detto a Sky ... (Sportface.it)

Calcio - doppia vittoria per le romane in Europa League. Bene anche la Fiorentina in Conference - Va ufficialmente in archivio un giovedì oltremodo positivo per le squadre italiane impegnate nelle coppe europee. Dopo una deludente tornata di Champions League, quest’oggi sono arrivati invece tre successi su altrettante partite che vedevano ... (Oasport.it)

Highlights Fenerbahce-Manchester United 1-1 - Europa League 2024/25 (VIDEO) - Il video con gli highlights e i gol di Fenerbahce-Manchester United 1-1, sfida valida per il terzo turno della Europa League 2024/25. Finisce in parità la sfida tra José Mourinho e il suo passato: a passare in vantaggio sono i Red Devils grazie ... (Sportface.it)

Europa/Conference League 2024/2025 : Richarlison regala la vittoria al Tottenham - l’Anderlecht vince ancora - Richarlison torna dall’infortunio e segna il rigore decisivo nel match di Europa League 2024/2025 tra Tottenham e Alkmaar. Finisce 1-0 a Londra, con gli Spurs che occupano il proprio posto a punteggio pieno insieme a Lazio – vittoriosa in Olanda ... (Sportface.it)