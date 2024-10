Cina: debutto nuove collezioni di marchi internazionali chiave e’ voto di fiducia nel Paese (Di giovedì 24 ottobre 2024) Shanghai, 24 ott – (Xinhua) – I principali marchi di moda internazionali stanno lanciando le nuove collezioni nell’hub economico cinese di Shanghai, un voto di fiducia nel mercato dei consumatori del Paese e un segno dell’influenza della citta’ sulle principali tendenze della moda. Sabato scorso, oltre 8.000 ospiti cinesi e stranieri si sono radunati lungo il fiume Huangpu di Shanghai, quando il marchio di lusso italiano Moncler ha organizzato un’esperienza immersiva Moncler Genius, denominata “The City of Genius”. Essendo la prima volta che Moncler Genius si svolge al di fuori dell’Europa, l’evento e’ stato visto come un voto di fiducia del marchio nell’enorme mercato cinese. L’evento, che fa parte della Shanghai Fashion Week primavera/estate 2025, e’ stato caratterizzato da 10 diverse aree che si estendono su circa 30. Romadailynews.it - Cina: debutto nuove collezioni di marchi internazionali chiave e’ voto di fiducia nel Paese Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Shanghai, 24 ott – (Xinhua) – I principalidi modastanno lanciando lenell’hub economico cinese di Shanghai, undinel mercato dei consumatori dele un segno dell’influenza della citta’ sulle principali tendenze della moda. Sabato scorso, oltre 8.000 ospiti cinesi e stranieri si sono radunati lungo il fiume Huangpu di Shanghai, quando ilo di lusso italiano Moncler ha organizzato un’esperienza immersiva Moncler Genius, denominata “The City of Genius”. Essendo la prima volta che Moncler Genius si svolge al di fuori dell’Europa, l’evento e’ stato visto come undidelo nell’enorme mercato cinese. L’evento, che fa parte della Shanghai Fashion Week primavera/estate 2025, e’ stato caratterizzato da 10 diverse aree che si estendono su circa 30.

