Cina : al via programma pilota per maggior apertura servizi telecomunicazione a valore aggiunto - Pechino, 23 ott – (Xinhua) – Il ministero cinese dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione oggi ha inaugurato un programma pilota per espandere l’apertura dei servizi di telecomunicazione a valore aggiunto in quattro aree designate a Pechino, Shanghai, Hainan e Shenzhen. Il programma pilota consentira’ agli investitori stranieri di gestire attivita’ interamente di proprieta’, come i centri dati internet, e di impegnarsi nell’elaborazione dei dati online e nell’elaborazione delle transazioni nelle aree designate. (Romadailynews.it)