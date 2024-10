Spazionapoli.it - Cessione Stadio Maradona, arriva la svolta per De Laurentiis: cosa filtra dal Comune

Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024)unaper ladello? Spuntano ulteriori novità per Deda Manfredi ed ilno possibili novità in merito alladello. L’obiettivo del patron è quello di rendere sua la struttura di Fuorigrotta e di prepararla al meglio anche in vista degli Europei del 2032 che si svolgeranno in Italia. Dello stesso avviso non è mai sembrato il, che si è già espresso in più occasioni in merito. Seppur il sindaco Manfredi non ha opposto resistenza, non si può dire lo stesso per il Consiglio Comunale. Deha bisogno di un piano di fattibilità tecnico ed economico, altrimenti non si procederà. L’alternativa è quella legata alla richiesta del diritto di superficie fino a 90 anni, ma l’affare resta ingarbugliato.