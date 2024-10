Ilgiorno.it - Cesano Boscone, anziana travolta da un’auto in via Monte Rosa

(Di giovedì 24 ottobre 2024)(Milano) – Un’in gravissime condizioni: questo il bilancio dell’incidente stradale avvenuto giovedì mattina dopo 9.30 in via. Una 81enne è stata investita da un auto ed è caduta a terra a oltre due metri dall'impatto, riportando traumi al cranio, al volto, al torace, al bacino e a una gamba. L'è stata soccorsa dagli operatori del 118 ed è stata trasferita in codice rosso all'ospedale San Carlo. Sul posto anche la Polizia Locale per i rilievi dell'incidente.