Ilpescara.it - Cammina Natura: due giorni di visite ed escursioni guidate

Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Si terrà sabato 26 e domenica 27 ottobre la sesta edizione di, anche in Abruzzo. Saranno duediedtotalmente gratuite in tutta Italia, 230 in totale, 15 in Abruzzo, iniziativa promossa da Aigae-Associazione Italiana Guide Ambientali