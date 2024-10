Cagnoni Incyte | Investiamo in R&S 15 mld dollari l’anno nel mondo

Sbircialanotizia.it - Cagnoni (Incyte): “Investiamo in R&S 1,5 mld dollari l’anno nel mondo”

Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) 'Cifra che equivale a oltre il 40% dei nostri ricavi per migliorare vita pazienti in aree terapeutiche a elevato unmet need' "In, siamo impegnati nella ricerca e nello sviluppo di soluzioni innovative che possano migliorare la vita dei pazienti, con un focus sulle aree terapeutiche a elevato unmet need, in cui i pazienti hanno