Ilgiornaleditalia.it - Cagliari, Nicola "Ci saranno cambiamenti anche senza turnover"

Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) "Uno o due elementi li modifichiamo- «Ci, che valgono sia per strategie di gioco sia per l'interpretazione del ruolo di chi scende in campo. Uno o due elementi li modifichiamo». Così ha esordito il tecnico delDavide N